1 Zehirli balon balıklarını tezgahında sergiledi Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, pazar yerindeki balık tezgahında zehirli balon balığı bulunduğu tespit edilirken, tezgahın sahibi, balıkları süs amacıyla koyduğunu söyledi.

2 Elazığ'da karda mahsur kalan 40 orman işçisi kurtarıldı Baskil ilçesinde kar yağışı nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan 40 orman işçisi, İl Özel İdaresi ekiplerinin 5 saatlik çabasıyla kurtarıldı.

3 Amerikalı oyuncu Penn Badgley, Ayasofya'ya hayran kaldı Gossip Girl dizisinde oynadığı Dan Humphrey karakteriyle ün kazanan Penn Badgley, ziyaret ettiği dünyanın en önemli kültür ve tarih miraslarından Ayasofya'yı çok beğendi.

4 Rus uyruklu kadının kedilerini zehirlediler Tekirdağ'da yaşayan Rus uyruklu Natalia Tsyura'nın villanın bahçesinde baktığı 20 kediden 10'u zehirlendi.

5 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz dürüstseniz bu ülke batmış İstanbul'da gerçekleşen İl Başkanları Toplantısı'nda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'den ayrılarak yeni siyasi oluşumlar için uğraşan siyasetçilere de göndermelerde bulundu.

6 Davutoğlu: Herkesin mal varlığı araştırılsın Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul Şehir Üniversitesi arasine dair iddiaları iftira olarak yorumlarken, 'Cumhurbaşkanı dahil, banka yetikililerine kadar herkesin mal varlığı araştırılsın' dedi.