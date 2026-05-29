Elazığ'da kaza: İlk müdahale CHP'li Gürsel Erol'dan

Elazığ-Sivrice karayolu Gözeli yol ayrımında 34 MZL 44 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

YARALILAR ARASINDA BEBEK DE VAR

Kazada araç içinde bulunan 1’i bebek olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

MİLLETVEKİLİ EROL, ERKEN MÜDAHALEDE BULUNDU

Kazaya Sivrice programı için yolda olan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da tanık oldu. Erol, olay yerine gelerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Milletvekili Erol’un, ambulanslar gelene kadar yaralıların başında bekleyerek sağlık durumlarıyla yakından ilgilendiği öğrenildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kaza yerinde polis ekipleri tarafından detaylı inceleme yapılırken, kazanın kesin oluş nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği bildirildi.