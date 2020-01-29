taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9577
Euro
6.5558
Altın
1571.91
Borsa
120231.75
Gram Altın
300.933
Bitcoin
55032.41

Elazığ'da kiralar iki katına çıktı

Fırsatçı ev sahipleri, emlakçıları bile çıldırttı. Vatandaşlar ise 'insaflı olun' çağrısı yaptı.

DHA | 29.01.2020 - 14:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Elazığ'da kiralar iki katına çıktı

33 mahallesi bulunan Elazığ’da, 6.8 büyüklüğündeki depremde bazı binalar yıkıldı, birçok bina ise ağır ve orta hasarlı raporunun ardından vatandaşların can güvenliği nedeniyle kullanımı yasaklandı.

Bu durumun ardından depremzedeler; kentte geçici olarak kurulan çadırlar, okullar, spor salonları, camiler ve misafirhanelerde konaklamaya başladı. Hava sıcaklığının özellikle geceleri eksilere düşmesi ile zorluk yaşayanlar, barınmak için kiralık ev aramaya başladı.

KİRALAR BİR ANDA 2 KATINA ÇIKTI

Artan talebin ardından kentteki kiralık evlerin fiyatı da bir anda 2 katına yükseldi. Daha önce semtine ve metre karesine göre 700 ile bin 500 lira arasında değişen fiyatlar, bir anda bin 500 ile 2 bin liraya yükseldi. Talebin artmasıyla yükselen kira fiyatlarını tepki gösteren depremzedelerin birçoğu, kış mevsiminde açıkta kalmamak için bu durumu mecburen kabullenmek zorunda kaldı.

Elazığ'da kiralar iki katına çıktı

KİRALIK EV BULUNAMIYOR

Depremzedeler, bu durum karşısında kabul ettikleri yüksek fiyatlara karşın ev bulmakta zorlanıyor. Sokak sokak kiralık ev aradığını anlatan bir depremzede, "Deprem öncesi 700 lira olan eve, şimdi bin 500 lira istiyorlar. Bin lira olan ev için de 2 bin lira talep ediyorlar. Depremzedelere yardım etmek yerine bu durumu birçok ev sahibi maalesef fırsata çevirdi. Depremden sonra bir de fırsatçılar yüzünden mağdur duruma düştük." dedi.

Ev sahiplerinden insaflı olmasını isteyen vatandaşlar, yetkililerin de bu duruma el atarak önlem alması talebinde bulundu.

Elazığ'da kiralar iki katına çıktı

EMLAKÇILAR DA ŞİKAYETÇİ

Elazığ Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Albayrak, depremin ardından kiraların, fırsatçılık yapan ev sahiplerince iki katına çıkarıldığını söyledi. Her gün yüzlerce kişinin emlak bürolarına gelerek ya da telefonla kendilerini arayarak ev istediğini belirten Albayrak, "Buna rağmen insanların taleplerine yetişemiyoruz." dedi.

Elazığ'da kiralar iki katına çıktı

BAZI EV SAHİPLERİ ÜCRETSİZ TAHSİS ETTİ

Kentte depremde yıkılan bina sayısının az olmasına rağmen hasarlı bina sayısının 600 civarında olduğunu anlatan Albayrak, "Hasarlı binalar yıkılmaya başlandığı için vatandaşlar, kiralık daire aramaya başladılar. Bazı ev sahipleri, kiraları daha düşürdü veya bedava olarak depremzedelere tahsis etti. Ancak, büyük çoğunluğu bunu fırsata çevirip, kiraları yükseltti." diye konuştu.

Elazığ'da kiralar iki katına çıktı

O KİŞİLER İFŞA EDİLECEK

Albayrak, depremin ardından Türkiye’nin her yerinden yardım geldiğini ancak Elazığlı ev sahiplerinin aynı duyarlılığı göstermediğinden şikayet ederken, kiraları bilinçli olarak yükselten ev sahiplerini tespit ederek yetkililere bildirerek ifşa edeceklerini de kaydetti.

Elazığ'da kiralar iki katına çıktı

Elazığ'da kiralar iki katına çıktı

İlginizi Çekebilir
Ümraniye'de üvey anne dehşeti iddiası
14 yaşındaki kızın başından aşağı kaynar su döktüğü ileri sürülen üvey anne Y.T. gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Vücudunda yanık oluşan genç kız ise tedavi altına alındı.
Ameliyata giden hasta, kaynakçıların arasından geçti
İstanbul Samatya Devlet Hastanesi'nde sağlık görevlilerinin, dikkatsiz ve rahat tavırlarının paylaşıldığı o görüntüler oldukça tepki topladı.
Hatay sınırına askeri araç sevkiyatı yapıldı
Türkiye-Suriye sınırına, aralarında tank ve zırhlı personel taşıyıcılarının da bulunduğu çok sayıda zırhlı askeri araç sevk edildi.
Gizli bölmede 2 bin 480 adet hap ele geçirildi
Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, teybin arkasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump - Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

Trump - Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

232
Metal işçileri zam konusunda işverenle anlaştı

Metal işçileri zam konusunda işverenle anlaştı

192
Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga

Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga

324
Hakan Çalhanoğlu, kupada Milan'ı yarı finale taşıdı

Hakan Çalhanoğlu, kupada Milan'ı yarı finale taşıdı

23
Motorine 13 kuruş ÖTV zammı

Motorine 13 kuruş ÖTV zammı

567
2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı

2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı

98
Bekçilerle ilgili hazırlanan kanun teklifi komisyonda

Bekçilerle ilgili hazırlanan kanun teklifi komisyonda

420
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir