Elazığ'da koronavirüsü yenen 2 hasta taburcu edildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından hastanede tedavi gören hastalardan sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

Sağlığına kavuşan kişiler tek tek taburcu ediliyor.

2 KİŞİ KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 2 kişi, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.

Sağlığına kavuşan hastalar, görevlilerin alkışlarıyla evlerine uğurlandı.

"33 POZİTİF VAKA TABURCU EDİLDİ"

Vali Çetin Oktay Kaldırım da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şimdiye kadar 33 pozitif vakanın taburcu edildiği belirterek, "Bu zor süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımız ve kamu personelimize canıgönülden teşekkür ediyorum. Onlara çok şey borçluyuz." dedi.