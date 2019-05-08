Elazığ’da bir gıda alışveriş merkezinde, kasanın kenarında duran 6-7 yaşlarındaki çocuk, alışveriş yapan bir kadın tarafından darbedildi.

O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KÜÇÜCÜK ÇOCUĞU SORDUĞU SORU YÜZÜNDEN DARBETTİ

Olay, Karakoçan ilçesinde bir markette yaşandı. Kasanın kenarında duran 6-7 yaşlarındaki bir çocuk, alışveriş yaparak kasaya gelen bir kadınla "Sen erkek misin, kadın mısın?" diye sorarak bir süre konuştu.





BOĞAZINDAN TUTUP FIRLATTI

Daha sonra kasada para ödeyen kadın, biran da çocuğun boğazından tutarak kasaya yatırdı, ardından da öteki kasaya fırlattı. Durumu fark eden ve annesi olduğu düşünülen başka bir kadın gelerek çocuğu alıp marketin içine götürdü, diğer kadın ise marketten ayrıldı.

Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ’da küçük çocuk sorduğu soru yüzünden dövüldü



