taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0573
Euro
6.5691
Altın
1582.6
Borsa
120151.44
Gram Altın
308.265
Bitcoin
59865.16

Elazığ’da kuzuların anneleriyle buluşması

Deprem felaketinin yaşandığı Elazığ'da baharın habercisi kuzuların anneleri ile buluşması hem yürekleri ısıttı, hem de renkli görüntülere sahne oldu.

İHA | 17.02.2020 - 00:26..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Koyunların kuzulama döneminin başlaması ile birlikte birçok yerde olduğu gibi geçtiğimiz ay 6.8’lik depremle büyük yara alan Elazığ’da da renkli görüntüler oluşuyor.

Elazığ’da kuzuların anneleriyle buluşması

Merkeze bağlı Şahinkaya köyünde hayvancılıkla uğraşan aileler, baharın habercisi kuzuların doğması ile birlikte anneleriyle buluşmasını sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştiriyor.

Elazığ’da kuzuların anneleriyle buluşması

KUZULARIYLA GÜNDE 2 KERE BULUŞUYORLAR

Kuzulayan koyunlar, bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakılıyor. Daha sonra ayrı yere konulan kuzular, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere anneleriyle bir araya geliyor. Buluşma saatinin yaklaşmasıyla koyunlar dışarıda, kuzular ise ağıllarda melemeye başlıyor. Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular birkaç dakika içinde ses ile kokuları sayesinde birbirlerini buluyor. O anlar ise içleri ısıtan muhteşem görüntüler ortaya çıkarıyor.

Elazığ’da kuzuların anneleriyle buluşması

"KOKULARI VE SESLERİYLE TANIYORLAR"

Hayvancılıkla uğraştıklarını ifade eden Mehmet Koç, “Şubat ve Mart aylarında doğum olduktan sonra emzirme ve ayırma işleriyle uğraşıyoruz. Nisan ve Mayıs aylarında da yaylara çıkıyoruz. Birbirlerini bulmak ve süt emmek telaşındalar. Bunların içgüdüleri bunlar kendi kendilerini koklayarak ve sesten tanıyorlar. En önemlisi sesidir. Sesten tanıyor. Bakıyorsun kuzu öbür taraftan meliyor koyun o köşeden meliyor o meleme esnasında eğliyorlar birbirlerini buluyorlar. Kokuları da önemli en avantajlarından biriside kokularıdır” dedi.

Elazığ’da kuzuların anneleriyle buluşması

Depremden dolayı okula gidemediğini annesine ve babasına yardım ettiğini dile getiren Yakup Koç ise, "Kuzular 1 ay önce doğdu. Kuzular ve koyunların buluşması da ayrı bir güzel görüntüye sahne oluyor” ifadelerini kullandı.

Elazığ’da kuzuların anneleriyle buluşması

Elazığ’da kuzuların anneleriyle buluşması

Elazığ’da kuzuların anneleriyle buluşması

Elazığ’da kuzuların anneleriyle buluşması

Elazığ’da kuzuların anneleriyle buluşması

Elazığ’da kuzuların anneleriyle buluşması

Elazığ’da kuzuların anneleriyle buluşması

İlginizi Çekebilir
Milli kayakçı Sıla Kara, Slovenya'da 'kahraman' oldu
Teleferikte dengesini kaybeden bir çocuğun düşmesine engel olan Alp Disiplini Milli Takımı sporcusu Sıla Kara, Slovenya'da 'kahraman' ilan edildi.
46 yıldır baba mesleği: Zamana direnen saat tamircisi
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 60 yaşındaki Berces Şimşek, 46 yıldır küçük dükkanında eski ve bozulan saatleri tamir ediyor.
Asırlık köyün tek sakini hatıralarıyla yaşıyor
Sakinlerinin tarım arazilerinin yetersiz olması nedeniyle yıllar önce terk ettiği Nevşehir'in tarihi Çekme köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan İsmail Varol, tek başına yaşamını sürdürüyor.
Mersinli Cihangir'i Ankara buldu
"Ankara beni bulsun" videosuyla ünlenen Mersinli Cihangir, Süleyman Soylu'nun talimatıyla bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elazığ’da kuzuların anneleriyle buluşması
Elazığ’da kuzuların anneleriyle buluşması
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir