taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6302
Euro
6.3199
Altın
1399.41
Borsa
99634.78
Gram Altın
253.078

Elazığ'da meteor düştüğüne inanılan çukur araştırılacak

Halk arasında "kup" adı verilen ve meteor düşmesi sonucu oluştuğuna inanılan devasa çukur için çalışma başlatılacak.

AA | 05.07.2019 - 20:26..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Elazığ'ın Ağın ilçesi merkezine 5 kilometre mesafede Şenpınar Mahallesi'ndeki tarım arazisinde yer alan, yaklaşık 500 metre çapında, 50 metre derinliğindeki çukurun halk arasında meteor düşmesi sonucu oluştuğuna inanılıyor.

"GÖRÜNÜMÜYLE HAYRANLIK UYANDIRAN BİR YER"

Kaymakam Fatih Cıdıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağın ilçesinin başta Keban Baraj Gölü, Hastek Kalesi, kaya mezarları gibi tarihi ve turistik değerlere sahip olduğunu söyledi.

Bunların yanı sıra ziyaretçilerin, halk arasında "Kup çukuru" adı verilen ve meteor düşmesi sonucu oluştuğuna inanılan yeri de görmeye geldiğini belirten Cıdıroğlu, "Burası görünümüyle hayranlık uyandıran bir yer. Halk arasında meteor düşmesi sonucu oluştuğu söylentileri var. Kaymakamlık olarak bunu araştıracağız. Nasıl oluştuğunu uzmanlarla yapacağımız çalışmayla gün yüzüne çıkaracağız." dedi.

Elazığ'da meteor düştüğüne inanılan çukur araştırılacak

"ÇEVREDE BUNDAN BAŞKA BU ŞEKİLDE ÇUKUR YOK"

Şenpınar Köyü Muhtarı Ahmet Emin Erben de çukurun ne zaman ve ne nasıl oluştuğunun kesin olarak bilinmediğini, aile büyüklerinin meteor düşmesi sonucu oluştuğunu kendilerine anlattıklarını dile getirdi.

Çukuru görmek için mahalleye ziyaretlerin gerçekleştiğini aktaran Erben, şöyle konuştu: "Büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla meteor düşmesi sunucu oluşmuş. Burayı duyan insanlar görmeye geliyor. Koni şeklindeki devasa görüntüsüyle insanların dikkatini çekiyor. Buranın meteor düşmesi sonucu oluşup oluşmadığıyla ilgili yetkililerin bir araştırma yapmasını istiyoruz. Çevrede bundan başka bu şekilde bir çukur yok. Yıllar önce çukurun altından geçen bir dere yatağı olabileceği düşüncesiyle sondaj çalışması yapıldı ancak herhangi bir su izine de rastlanmadı. Hakikaten insanların ilgisini çeken bu yerin gizeminin ortaya çıkarılmasını istiyoruz."

Elazığ'da meteor düştüğüne inanılan çukur araştırılacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dolandırdığı paralarla yat sefası yapan Tosuncuk

Dolandırdığı paralarla yat sefası yapan Tosuncuk

611
Bülent Arınç'tan AK Parti'ye eleştiri

Bülent Arınç'tan AK Parti'ye eleştiri

817
Türk YouTuber S-400'ü yerinde inceledi

Türk YouTuber S-400'ü yerinde inceledi

162
Erdoğan'dan AK Parti'den ayrılanlara sert eleştiri

Erdoğan'dan AK Parti'den ayrılanlara sert eleştiri

719
Trump'a 4 Temmuz kutlamalarında tepki

Trump'a 4 Temmuz kutlamalarında tepki

24
Rum Konseyi askeri anlaşmaları istemiyor

Rum Konseyi askeri anlaşmaları istemiyor

48
Ali Babacan'a FETÖ soruşturması yapılmayacak

Ali Babacan'a FETÖ soruşturması yapılmayacak

201
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir