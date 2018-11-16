Elazığ’da midibüs şarampole uçtu: 17 yaralı

Elazığ-Malatya yolunun 30. kilometresinde Gözeli Kavşağı’nda Emrah Günbattı idaresindeki 23 LV 028 plakalı yarım otobüs olarak bilinen midibüs, yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.
17 KİŞİ YARALANDI
Kazada 27 yolcunun bulunduğu midibüste 17 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ekipler tarafından araçtan çıkarıldı.
MALATYA'DAN DİYARBAKIR'A GİDİYORDU
Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Polis kaza yerinde inceleme yaparken, midibüsün Malatya’dan Diyarbakır’a gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.