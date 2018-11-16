Elazığ’da midibüs şarampole uçtu: 17 yaralı

FETÖ'nün ABD'deki kuruluşlarında daha önce yönetim kurulu üyeliği yapan ve çocukları fuhşa teşvik etmek ile çocuğa cinsel saldırıdan suçlu bulunan Mehmet Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi.

İzmir'de AVM otoparkında meydana gelen kaza sonrası sigorta şirketi "karayolu değil" diyerek tazminat ödemedi. Açılan mahkeme sonucunda ise AVM otoparkının kara yolu olduğu kararı çıkdı.

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda mücadele eden Buse Tosun, Rumen rakibi Alexandra Nicoleta Anghel'i 10-0 yenerek altın madalya kazandı.

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.