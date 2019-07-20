taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.655
Euro
6.3536
Altın
1425.3
Borsa
101849.19
Gram Altın
259.163

Elazığ'da minibüs devrildi: 10 yaralı

Palu ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

İHA | 20.07.2019 - 23:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Gemtepe köyüne seyir halinde olan S.E. idaresindeki 23 P 4111 plakalı minibüs, Kilaban köyü yolunda rampa aşağı inerken freni tutmaması sonucu şarampole yuvarladı.

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada 1’i ağır 10 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Hafif yaralılardan 6’sı olay yerinde tedavi edilirken, 3’ü Kovancılar Devlet Hastanesi’ne ağır olan bir kişi ise Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Elazığ'da minibüs devrildi: 10 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bosna Savaşı'nın 86 kurbanı daha defnedildi

Bosna Savaşı'nın 86 kurbanı daha defnedildi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir