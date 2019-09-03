1 Paris’te haşema eylemi havuz kapattırdı Bir grup Müslüman kadının belediyeye ait bir havuza haşema ile girmek istemesi üzerine polisler havuzu kapattı.

2 Elazığ'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

3 Hamsilos için tepki yürüyüşü Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Hamsilos Tabiat Parkı’nın işletmeye verilmesi üzerine tabiat parkının girişinin ücretli olmasına Sinoplular tepki gösterdi.

4 Göbeklitepe'de giriş ücretine zam geldi Dünyanın en eski tapınak merkezi olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin 20 lira olan giriş ücreti 36 liraya yükseltilirken, sinevizyon gösterisi ile 42 lira oldu.

5 Macron'a AB bayrağı eleştirisi Avrupalılık kimliğini güçlendirmek için tüm sınıflarda AB bayrağı zorunlu kılan Macron'a Fransızlığı zayıflatıyor tepkisi geldi.

6 Taliban'la anlaşan ABD, 5 bin askerini çekiyor ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban ile yapılan son barış görüşmesi sonucu prensip olarak uzlaşmaya vardıklarını söyledi.