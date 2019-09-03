Elazığ'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Elazığ’da Sarayatik Mahallesi Cahit Dalokay Bulvarı’nda kaza meydana geldi.
B.K. idaresindeki 23 LN 060 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçen Fevzi Süslü’ye çarptı.
Kazada yaya ve motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Fevzi Süslü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olay yerinde inceleme yaparken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.