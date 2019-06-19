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Elazığ'da nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu

İzine geldiği memleketinde Murat Nehrine yüzmeye giren ve akıntıya kapılarak kaybolan gençten acı haber geldi.

İHA | 19.06.2019 - 08:57..
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Elazığ’ın Palu ilçesinde 20 yaşındaki Mustafa Taş, 2 kardeşi ve arkadaşıyla geldiği Murat Nehrine yüzmeye girmiş akıntıya, akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

Karşı kıyıya geçen kardeşi ise olduğu yerde mahsur kalmış ancak rafting takımı tarafından kurtarılmıştı.

BARAJ KAPAKLARI DÜŞÜRÜLDÜ, SABAHA KADAR ARANDI

Kayıp olan genç için bölgede jandarma, AFAD ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden dalgıçlar ile vatandaşlar arama yaptı. Akşama kadar devam eden arama çalışmamasında bir sonuç alınmadı. Beyhan bir barajının kapaklarının kapatılmasıyla suyun debisi de düşürüldü. Sabah saat 06.00 sıralarında, yakınları ve vatandaşlar nehir kenarından yürüyerek Taş’ın aranmasına destek verdi.

Elazığ'da nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu

CANSIZ BEDENİ SUDAN ÇIKTI

Aramalar sırasında Taş’ın cansız bedeni kayıp olduğu yerin yaklaşık 2 kilometre aşağısında Çanak mevkiinde nehir suyunun azaltılması sayesinde bulundu. Sudan çıkarılan gencin cansız bedeni, ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Bolu’da 3 aydır vatani görevini yapan ve uzman erbaşlık sınavına girmek için memleketine gelen Taş’ın 4 kardeş ve bekar olduğu öğrenildi.

Elazığ'da nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu

Elazığ'da nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu

Elazığ'da nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu

Elazığ'da nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu

Elazığ'da nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu

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