Elazığ'da nehre giren genç kayboldu

Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan Kozlu Çeşmesi mevkiinde 20 yaşındaki Mustafa Taş, 2 kardeşi ve arkadaşıyla beraber yüzmek için Murat Nehrinin kenarına geldi.

AKINTIYA KAPILIP KAYBOLDU

Ortanca kardeşi ile nehre girerek karşıya geçmeye çalışan Taş, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Karşıya geçen kardeşi ise olduğu yerde mahsur kaldı. Arkadaşının haber vermesi üzerine nehir kenarına jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan kardeşi, Palu Belediyesi Rafting takımı kurtardı. Ardından vatandaşlar kendi çabalarıyla nehir kenarından, Rafting takımı da nehir üzerinde botlarla aramaya başladı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Olay yerine AFAD ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nden dalgıçların sevk edildiği, aramanın su altından ve üstünden daha detaylı yapılacağı bildirildi.































