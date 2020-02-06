taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9842
Euro
6.585
Altın
1555.13
Borsa
122320.77
Gram Altın
299.338
Bitcoin
56915.36

Elazığ'da okullar 17 Şubat tarihinde açılacak

Elazığ'da deprem nedeniyle daha önce 10 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretimin ikinci bir kararla 17 Şubat'a ertelendiği bildirildi.

İHA | 06.02.2020 - 04:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

24 Ocak Cuma günü merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8'lik depremde aralarında okulların da bulunduğu bir çok yapı zarar görmüştü.

OKULLARIN 10 ŞUBAT'TA AÇILMASI PLANLANMIŞTI

Depremde evleri hasar görenler AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadırların yanı sıra okul, kapalı spor salonları,yurt ve misafirhanelere yerleştirildi. Konteyner kentlerin kurulması ve yıkılacak okullardaki öğrencilerin planlanması için eğitim öğretimin 10 Şubat'ta açılması planlandı.

17 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Ancak çalışmaların henüz bitmemesi üzerine eğitim öğretim yılının ikinci yarısının 17 Şubat'ta başlaması kararı alındığı öğrenildi. Yapılan duyuruda,"10 Şubat 2020 tarihinde açılacak olan eğitim kurumlarımızın açılış tarihi 17 Şubat 2020 tarihine ertelenmiştir"denildi.

İlginizi Çekebilir
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda, haklarında gözaltı kararı bulunan 16 kişiden 13'ü gözaltına alındı .Diğer şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışmalar ise devam ediyor.
Kar topu oynayan çocukları yakan madde bulundu
Afyonkarahisar'da bir ilkokulun bahçesinde karla oynayan çocukların vücutlarında görülen tahrişlerle ilgili alınan numunelerde, yanığa neden olan şeyin 'alkali' özellikte madde olduğu tespit edildi.
İstanbul Havalimanı'nda kaza sonrası yoğunluk yaşandı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak kazası sonrası havalimanı, uçuşlara kapatıldı. Gelen uçuşların İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmesiyle İstanbul üzerinde hava trafiği yoğunlaştı.
Hakkari'de 1 asker şehit oldu
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde el bombasının patlaması sonucu 1 asker şehit oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK, YPG/PYD yöneticileri Avrupa Parlamentosunda yer aldı
PKK, YPG/PYD yöneticileri Avrupa Parlamentosunda yer aldı
186
İstanbul Havalimanı'nda kaza sonrası yoğunluk yaşandı
İstanbul Havalimanı'nda kaza sonrası yoğunluk yaşandı
43
Trump, Senato'daki azil soruşturmasında aklandı
Trump, Senato'daki azil soruşturmasında aklandı
79
Kar topu oynayan çocukları yakan madde bulundu
Kar topu oynayan çocukları yakan madde bulundu
26
Pakistan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajları
Pakistan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajları
9
Erdoğan: Acımızın katlandığı bu dönemi de atlatacağız
Erdoğan: Acımızın katlandığı bu dönemi de atlatacağız
22
Suriye'de Rus uçakları İdlib'i bombaladı: 5 sivil öldü
Suriye'de Rus uçakları İdlib'i bombaladı: 5 sivil öldü
18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir