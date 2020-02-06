Elazığ'da okullar 17 Şubat tarihinde açılacak

24 Ocak Cuma günü merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8'lik depremde aralarında okulların da bulunduğu bir çok yapı zarar görmüştü.

OKULLARIN 10 ŞUBAT'TA AÇILMASI PLANLANMIŞTI

Depremde evleri hasar görenler AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadırların yanı sıra okul, kapalı spor salonları,yurt ve misafirhanelere yerleştirildi. Konteyner kentlerin kurulması ve yıkılacak okullardaki öğrencilerin planlanması için eğitim öğretimin 10 Şubat'ta açılması planlandı.

17 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Ancak çalışmaların henüz bitmemesi üzerine eğitim öğretim yılının ikinci yarısının 17 Şubat'ta başlaması kararı alındığı öğrenildi. Yapılan duyuruda,"10 Şubat 2020 tarihinde açılacak olan eğitim kurumlarımızın açılış tarihi 17 Şubat 2020 tarihine ertelenmiştir"denildi.