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Elazığ'da okullar 24 Şubat'ta açılacak

Elazığ'da deprem nedeniyle daha önce 17 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretimin, yeni bir kararla 24 Şubat'a ertelendiği bildirildi.

İHA | 12.02.2020 - 15:35..
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24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde, aralarında okullarında bulunduğu birçok yapı zarar görmüştü.

Depremde evleri hasar görenler ise AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadırların yanı sıra okul, kapalı spor salonları, yurt ve misafirhanelere yerleştirildi.

Konteyner kentlerin kurulması ve yıkılacak okullardaki öğrencilerin diğer okullara kaydırılması için eğitim öğretimin, 17 Şubat'ta başlaması planlandı.

24 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Ancak çalışmaların henüz bitmemesi üzerine eğitim öğretim yılının ikinci yarısının, 24 Şubat'ta başlaması kararı alındığı öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "17 Şubat 2020 tarihinde açılması planlanan eğitim kurumlarımızın açılış tarihi, 24 Şubat 2020 tarihine ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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