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Elazığ’da orman yangını

Ekipler ve vatandaşların müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İHA | 01.07.2019 - 04:23..
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Elazığ’ın Keban ilçesinde ormanlık alanda  henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi.

Rüzgarında etkisi ile büyüyen yangın kısa sürede büyüyerek buğday tarlalarına da sıçradı.

Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ, Keban , Ağın ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 700 dönüm ekili ve ormanlık alanın kül olduğu yangında, ulaşılamayan noktaları açmak için olay yerine greyder, kepçe ve iş makineleri gönderildi.

700 DÖNÜMLÜK ARAZİ YOK OLDU

Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Yaklaşık 700 dönümlük alanın yok olduğunu dile getiren köy sakinlerinden Alparslan Orhan “Tek teselli can kaybının olmayışıdır. Allah devletimize zeval vermesin. Tüm birimleriyle gayret ediyorlar. İnşallah yakın saatler içerisinde yangın tamamıyla söndürülür” dedi.

Elazığ’da orman yangını

Elazığ’da orman yangını

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