Elazığ'da otomobil takla attı

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Erdoğan'dan ABD'ye güvenli bölge mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anlaşılan o ki müttefikimiz, bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyoruz" dedi.