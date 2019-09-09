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Elazığ'da otomobil takla attı

Kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

DHA | 09.09.2019 - 01:31..
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Elazığ'da, akşam saatlerinde merkez Tadım köyü yakınlarında kaza meydana geldi.

Anıl G. yönetimindeki 34 RL 4237 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Kazada sürücü Anıl G. ve araçtaki yakını Emir Yiğit Gökdere yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Emir Yiğit Gökdere müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Anıl G.'nin tedavisi ise devam ediyor.

Elazığ'da otomobil takla attı

Elazığ'da otomobil takla attı

Elazığ'da otomobil takla attı

Elazığ'da otomobil takla attı

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