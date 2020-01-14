Elazığ'da otomobilin koltuk altında 5 bin adet hap çıktı

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Polisin yaptığı çalışmada, kent merkezinde şüpheli görülen bir otomobil durduruldu. Bu sırada içinde bulunan şüpheliler K.K. ve S.Ç. araçtan inip koşarak kaçmaya başladı.

POLİSİN KOVALAMASIYLA YAKALANDI

İki şüpheli, peşlerini bırakmayan polisin kovalamasıyla yakalandı. Şüphelilerin aracında ise narkotik köpeği Nina eşliğinde arama yapıldı.

5 BİN 54 ADET HAP ELE GEÇİRİLDİ

Aramada otomobilin koltuk altına poşetle zulalanmış, 10 paket içerisinde toplamda 5 bin 54 adet esctacy hap ele geçirildi. Emniyete götürülün 2 şüpheliden S.Ç.'nin, cezaevinden kaçtığı ve uyuşturucu madde ticaretinden de ayrıca araması bulunduğu ortaya çıktı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.