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Elazığ'da PKK'nın saldırdığı yere millet bahçesi yapılıyor

3 polisimizin şehit olduğu, 217 kişinin yaralandığı saldırının düzenlendiği İl Emniyet Müdürlüğü'nde, Şehitler Anıtı da yer alacak.

DHA | 21.08.2019 - 15:44..
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Terör örgütü PKK, 18 Ağustos 2016 günü Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı araçla saldırı düzenledi. 3 polisin şehit olduğu saldırıda, 217 kişi yaralandı.

Saldırının ardından emniyet müdürlüğü yeni binasına taşınırken, eski binanın olduğu alan millet bahçesine dönüştürülüyor.

ŞEHİTLER MEYDANI YAPILACAK

Atatürk Caddesi ve Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nin kesiştiği noktadaki 29 bin metrekarelik alanda kurulacak olan millet bahçesinde, 1.500 metrekarelik alan üzerine de Şehitler Meydanı yapılacak.

Millet bahçesinde Şehitler Anıtı, millet kıraathanesi ile havuz ve yürüyüş parkurları olacak.

Elazığ'da PKK'nın saldırdığı yere millet bahçesi yapılıyor

Terör örgütünün saldırı düzenlediği yerin millet bahçesi olmasının anlamlı olduğunu söyleyen çevre sakinlerinden Nisa Yılmaz, "Bu alana millet bahçesinin yapılmasına çok büyük anlam yüklüyoruz." derken, Sürsürü Mahallesi Muhtarı Ergun Gül, millet bahçesi'nin mahallelerine büyük bir önem kazandıracağını ifade etti.

Elazığ'da PKK'nın saldırdığı yere millet bahçesi yapılıyor

Muhtar Gül,"Üç yıl önce düzenlenen hain saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de şifalar diliyorum. Büyük bir sıkıntı ve acı çektik. Lakin yetkililerimiz burayı, millet bahçesi olması yönünde değerlendirdi. Mahallemize güzel bir hizmettir. Yeşil alanlar mahallelerin oksijen kaynağıdır. Güzel bir hizmet yapılıyor. Vatandaşlarımız büyük bir heyecanla millet bahçesinin bitmesini istiyor." diye konuştu.

Elazığ'da PKK'nın saldırdığı yere millet bahçesi yapılıyor

Elazığ'da PKK'nın saldırdığı yere millet bahçesi yapılıyor

Elazığ'da PKK'nın saldırdığı yere millet bahçesi yapılıyor

Elazığ'da PKK'nın saldırdığı yere millet bahçesi yapılıyor

Elazığ'da PKK'nın saldırdığı yere millet bahçesi yapılıyor

Elazığ'da PKK'nın saldırdığı yere millet bahçesi yapılıyor

Elazığ'da PKK'nın saldırdığı yere millet bahçesi yapılıyor

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