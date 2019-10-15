Elazığ'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasının deposunda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR

Depodan yükselen alev ve dumanı gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Elazığ'da plastik fabrikasının deposunda yangın VİDEO















