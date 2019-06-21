Elazığ'da selin çocuğu sürüklediği korkunç anlar

Elazığ'da, dün öğleden sonra yaşanan şiddetli yağış sonrası birçok yerde sel ve su taşkını oluştu.

Yaşanan afet nedeniyle kentte 2 ev ve bir istinat duvarı yıkılırken, bazı evler ile 12 araç hasar gördü.

Elazığ Valiliği koordinesinde başlatılan hasar tespit çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

SEL KÜÇÜK ÇOCUĞU ALDI GÖTÜRDÜ, ANNESİ PANİKLEDİ

Öte yandan, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Bahaddin Öğel Caddesi de sular altında kaldı. Bu sırada kucağındaki ve yanındaki 3 çocuğu ile bir anne karşıya geçmek istedi. 12-13 yaşlarındaki çocuk, sudan geçmek isterken düştü. Düşen çocuğu sel suları bir süre sürükledi. Anne büyük panik yaşadı.

Elazığ'da selin çocuğu sürüklediği anlar









YOLDAN GEÇEN VATANDAŞ YARDIMA KOŞTU

Yoldan geçen bir araç ile yardıma koşan bir vatandaş, çocuğu bir süre sonra kurtardı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kentte yaşanan su taşkınları sırasında bir kişinin, sırtına yaşlı bir adamı alıp taşıması da dikkat çekti. Yaşlı adamı sırtında taşıyan genci görenler alkış tuttu.



