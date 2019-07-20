Elazığ'da serinlemek için baraja giren genç boğuldu

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Hüyük köyü Karakaya Baraj Gölü'nde, Hamza Zübeyir Şengül (15), abisiyle beraber serinlenmek için baraj gölüne girdi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Şengül, bir süre sonra abisinin gözleri önünde suda kayboldu. Abisinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nden dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçların kısa süre süren çalışmasının ardından gencin cansız bedeni sudan çıkartıldı.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







