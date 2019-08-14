taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.583
Euro
6.2415
Altın
1515.69
Borsa
99405.03
Gram Altın
272.462

Elazığ’da sıcaklık 47 dereceye ulaştı

Meteorolojinin dün uyardığı sıcak hava dalgası Elazığ'da etkili olurken, termometreler 47 dereceyi gösterdi.

İHA | 14.08.2019 - 16:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Hissedilir derecede artan sıcaklık Elazığ'da vatandaşları etkilemeye başladı. Termometrelerin 47 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere gölgelik alanlarda zaman geçiriyor.

Elazığ’da sıcaklık 47 dereceye ulaştı

SÜS HAVUZLARINDA SERİNLİYORLAR

Özellikle yaşlılar günlerinin büyük bir kısmını meydan ve parklarda bulunan ağaçların gölgesinde oturarak serinlemeye çalışırken küçük çocuklarda süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor.

Havaların sıcak olduğunu ifade eden Mehmet Şahin, “Serinlemek için güzel bir yerimiz yok. Bizde serinlemek için gölgede oturuyoruz.” dedi.

Elazığ’da termometreler 47 dereceyi gösterdi VİDEO

Elazığ’da sıcaklık 47 dereceye ulaştı

GÖLGE YERLERDE OTURUYORUZ

15 Temmuz Demokrasi Meydanında oturarak zaman geçirdiklerini dile getiren vatandaşlardan Eyüp Orman ise, "Gidecek başka yerimiz yok havalar çok sıcak olduğu için mecbur gelip gölgede oturuyoruz. 2 senedir yazları çok sıcak o yüzden gölge yerlerde oturmayı tercih ediyoruz.” diye konuştu.

Elazığ’da sıcaklık 47 dereceye ulaştı

SICAKLIK 50 DERECELERE ULAŞIYOR

Sıcak havanın kendilerini etkilediğini belirten Mehmet Yıldırım ise, bu mevsimde 30 derecelerde olması gereken sıcaklığın zaman zaman 50 dereceye ulaştığını aktardı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan

İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan

54
Cem Yılmaz ile Defne Samyeli ayrıldı

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli ayrıldı

149
Kendall Jenner ilginç pantolonu

Kendall Jenner ilginç pantolonu

48
Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilere özel park yeri

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilere özel park yeri

97
Serdar Ortaç sahnelere hızlı döndü

Serdar Ortaç sahnelere hızlı döndü

80
Galatasaray şimdiden kasasını doldurdu

Galatasaray şimdiden kasasını doldurdu

66
Bülent Ersoy Hadise'yi övdü

Bülent Ersoy Hadise'yi övdü

70
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir