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Elazığ'da sıcaktan bunalanlar gölde serinliyor

Hazar Gölü'ne sadece Elazığlılar değil, çevre illerden de yüzlerce kişi akın ediyor.

İHA | 18.08.2019 - 11:37..
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Üç tarafı sularla çevrili yarım ada konumundaki Elazığ'da göl kenarlarında kurulu bulunan plajlar, sıcak havanın da etkisini sürdürmesiyle ziyaretçilerin uğrak yeri oldu.

SERİN SULARDA YÜZÜYORLAR

Keban Baraj Gölü'ndeki yüzer havuzun yanı sıra en çok tercih edilen yerlerden biri olan Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle göle bölge illerden de gelenler, serin sularda yüzüyor.

Elazığ'da sıcaktan bunalanlar gölde serinliyor

SADECE GİRİŞ ÜCRETİ ALINIYOR

İki ada ve saklı kenti bulunan Hazar Gölü çevresindeki plajlarda şezlong, şemsiye ve duş gibi hizmetler ücretsiz verilirken, tatilciler sadece araçla girişte 10 TL ödüyor.

Elazığ'da sıcaktan bunalanlar gölde serinliyor

"GÜZEL TESİS YAPMIŞLAR

Çok sıcak olduğu için göle geldiklerini ifade eden Mümtaz Çınar, “Çok güzel, sevdik buraları, asıl kaldığımız yer Fransa, oradan izine geldik. Sıcaklıklar 40-45 derece. Dün de Tunceli’ye gitmiştik, orada güzeldi. Bugün de çocukları alıp buraya geldim. Güzel bir tesis yapmışlar, sıcakları suda geçiriyoruz.” dedi.

Elazığ'da sıcaktan bunalanlar gölde serinliyor

'BİRÇOK ŞEHRİN ORTAK NOKTASI'

Malatya’dan gelen Cafer Acar ise “Çocukları aldık bir hafta kaçamak yapalım dedik. Çocuklarla beraber geldik. Suya girip çıkıyoruz. Burası doğu için güzel bir yer, inşallah daha güzelini yaparlar." diye konuştu.

Elazığ'da sıcaktan bunalanlar gölde serinliyor

Hazar Gölü'nün birçok şehrin ortak noktası olduğuna değinen Acar, burada yapılacak her çalışmanın hem Malatya, hem Diyarbakır hem de Elazığ için güzel olacağını kaydetti.

Elazığ'da sıcaktan bunalanlar gölde serinliyor

Elazığ'da sıcaktan bunalanlar gölde serinliyor

Elazığ'da sıcaktan bunalanlar gölde serinliyor

Elazığ'da sıcaktan bunalanlar gölde serinliyor

Elazığ'da sıcaktan bunalanlar gölde serinliyor

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