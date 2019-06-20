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Elazığ'da silahlı kavgaya çevrede korku yarattı

İki grup arasında silahlı kavga çevrede panik ve korkuya neden oldu. Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırıldı.

DHA | 20.06.2019 - 19:52..
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Elazığ merkezde silahlı kavga meydana geldi.

2 grup arasında belirlenemeyen sebeple kavga çıktı. Tarafların karşılıklı olarak silahlarla ateş açmaları çevrede panikleştirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

POLİS EKİPLERİ HAVAYA ATEŞ AÇTI

Polisin müdahalesi ile kavga sona erdirildi. Bu sırada kavgaya karışan bir kişi otoparkın duvarına çıkarak, koşmaya başladı. Polis ekipleri, şüpheliyi durdurmak için havaya ateş açtı. Uzun uğraşın ardından şüpheli polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kavga anı ise çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Elazığ'da silahlı kavgaya çevrede korku yarattı

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