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Elazığ'da silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı

Elazığ'da kaldırımda oturan bir kişiye yapılan silahlı saldırı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İHA | 17.10.2019 - 02:46..
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Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Vali Fahribey Caddesi'nde meydana geldi.

Elazığ'da silahlı saldırı anbean güvenlik kameralarında VİDEO

VATANDAŞLAR YARDIMCI OLDU

Ç.D. kaldırımda oturduğu sırada, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen bir şahıs tarafından tüfek ile vurularak yaralandı. Vuran şüpheli kaçarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Elazığ'da silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı

Elazığ'da silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı

Elazığ'da silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı

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