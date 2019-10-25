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Elazığ'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Elazığ'da yolda yürüyen bir kişi, silahlı saldırıya uğraması sonucunda yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı.

İHA | 25.10.2019 - 22:52..
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Elazığ Cumhuriyet Mahallesi Narlı Sokak’ta akşam saatlerinde, sokak üzerinde yürüyen S.A. bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Elazığ'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Tabancadan çıkan merminin hedefi olan S.A. yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Elazığ'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

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