taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7687
Euro
6.4149
Altın
1501.6
Borsa
100345.64
Gram Altın
278.445
Bitcoin
43023.09

Elazığ'da sondaj kazısında 1000 yıllık kale bulundu

Elazığ'ın Palu ilçesinde yapılan sondaj kazısında 1000 yıllık Bizans kalesi ortaya çıkarıldı.

AA | 24.10.2019 - 19:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere köyünde, Murat Nehri Vadisi'ne hakim bir dağın tepe noktasında, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla sondaj çalışması yapıldı. Sondaj kazısında, Bizans döneminde askeri amaçla kullanıldığı değerlendirilen kale karakol bulundu.

Sondaj kazısında tarihi 'kale karakol' bulundu VİDEO

DAĞIN ZİRVESİNDE

Çevreye hakim, yüksek, sarp ve dik yapıya sahip dağın zirvesine konumlanan kalenin, kuzey, doğu ve batı bölümlerinde açılan 7 sondaj alanında kazı çalışması yapıldı. Güney bölümünün toprak kayması sonucu büyük oranda tahrip olduğu kalenin kalıntılarıda 2,90 ve 1,70 metre aralığında değişen duvarlar tespit edildi.

THIL AMBARI BULUNDU

Yapıldığı döneme ışık tutan kalenin güney kısmında ağız genişliği 90 santimetre olan, iç kısmı zamanla toprakla dolduğu için derinliği tam olarak ölçülemeyen ancak 10 metreden uzun olduğu tahmin edilen ve özel bir harç ile sıvanmış tahıl ambarı bulundu.

1000 YILLIK

Ayrıca çalışmalarda amorf nitelikte çok sayıda seramik parçalarının bulunduğu kalenin yapısı, duvar kalıntıları ile bulunan seramik parçaları üzerinde yapılan incelemelerde, buranın Bizans döneminden kalma savunma amaçlı 1000 yıllık bir kale karakol olabileceği değerlendiriliyor.

ARKEOLOJİK KAZI YAPILACAK

Müze Müdürlüğü denetiminde başlatılan sondaj çalışmalarının tamamlanmasıyla hazırlanacak rapor, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunularak, bölgenin tescillenmesine yönelik karar alınacak. İleriki dönemde yapılacak geniş çaplı arkeolojik kazı ile alandaki tüm tarihi yapıların ortaya çıkarılması ve kale karakolun tarihi hakkında daha kesin bilgilere ulaşılması öngörülüyor.

Elazığ'da sondaj kazısında 1000 yıllık kale bulundu

Elazığ'da sondaj kazısında 1000 yıllık kale bulundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'na ailesinden tepki

Şeyma Subaşı'na ailesinden tepki

387
AK Parti, yeni vergi taslağının detaylarını açıkladı

AK Parti, yeni vergi taslağının detaylarını açıkladı

591
İzmir'de sahte gözlük operasyonu

İzmir'de sahte gözlük operasyonu

232
Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı

164
Çavuşoğlu: Gazze'deki Filistinlilere desteğimiz sürecek

Çavuşoğlu: Gazze'deki Filistinlilere desteğimiz sürecek

290
Erdal Aksünger: PYD terör örgütü değildir

Erdal Aksünger: PYD terör örgütü değildir

612
Erdoğan, AB'ye mülteci uyarısını yineledi

Erdoğan, AB'ye mülteci uyarısını yineledi

374
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir