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Elazığ'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Elazığ'da müşteri kılığına giren jandarma ekipleri, tarihi eserleri satmaya çalışan kişileri drone destekli operasyonla yakaladı.

İHA | 09.01.2020 - 23:56..
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yaptı.

JANDARMA MÜŞTERİ KILIĞINA GİRDİ

Jandarmanın yaptığı çalışmada belirlenen R.Ç. ve S.Ç.'nin elinde bulunan Roma Dönemi'ne ait gümüş sikkeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine alıcı kılığına giren ekipler şahıslarla irtibata geçti.

Elazığ'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

460 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

Buluşma ayarlayan ekipler, 460 adet Roma Dönemi'ne ait gümüş sikkeleri satmak isteyen 2 şahsı, suçüstü yakaladı. Operasyon drone destekli yapıldı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Elazığ'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Elazığ'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Elazığ'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

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