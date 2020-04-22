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Elazığ'da toplu fotoğraf çektirenlere 15 bin lira ceza

17 kişinin çektiği fotoğrafı sosyal medyada tespit eden polis ekipleri, fotoğraftaki kimliği tespit edilen 5 kişi, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için 15 bin 750 lira para cezası aldı.

DHA |
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Elazığ'da toplu fotoğraf çektirenlere 15 bin lira ceza

Elazığ'da toplu fotoğraf çektirenlere 15 bin lira ceza

Elazığ'da, H.E., beraberindeki 16 arkadaşıyla bir iş yeri önünde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen fotoğrafla ilgili inceleme başlatıldı.

17 KİŞİDEN TESPİT EDİLEN 5 KİŞİYE CEZA

Polis ekipleri, fotoğraftaki 17 kişiden kimliğini belirlediği H.E., O.P., B.E., T.E. ve E.T.E.'ye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle kişi başına 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 15 bin 750 lira para cezası uyguladı.

12 KİŞİ DAHA ARANIYOR

Polis ekiplerince fotoğraftaki diğer 12 kişinin kimlik tespit çalışması sürüyor.

Elazığ'da toplu fotoğraf çektirenlere 15 bin lira ceza

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