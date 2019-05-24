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Elazığ’da trafik kazası: 7 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

İHA | 24.05.2019 - 01:44..
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Kaza, Gece saatlerinde Güney çevre yolu Tadım Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ö. idaresindeki 49 AAB 318 plakalı otomobil kavşaktan çıkan U.G. yönetimindeki 23 LC 404 plakalı otomobille çarpıştı.

Elazığ’da trafik kazası: 7 yaralı

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçlar yol kenarına savrulurken 7 kişi yaralandı.Kaza nedeniyle olay yerine UMKE, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Elazığ’da trafik kazası: 7 yaralı

Araçların hurdaya döndüğü kazayla ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı.
Elazığ’da trafik kazası: 7 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 7 yaralı

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