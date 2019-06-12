Elazığ’da tren otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ'ın Sürek mevkiinde bulunan hemzemin geçitte, Fırat EDAŞ çalışanlarının bulunduğu Hakan Küçük idaresindeki hafif ticari araca, DE 22040 sefer sayılı Kurtalan Güney Ekspresi treni çarptı.

Kaza, elektrik firmasına bağlı ekiplerinin Akbuğday köyündeki arızayı giderip döndüğü sırada meydana geldi.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Hurdaya dönen araçtaki yaralıların sıkışması üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Küçük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.