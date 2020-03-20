Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
13 KİŞİ YAKALANDI
Polisin yaptığı iki farklı çalışmada belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda uyuşturucu satmaktan 5, uyuşturucu madde kullanmaktan da 8 kişi yakalanırken, şüphelilerle birlikte 50 gram kokain, bir miktar metamfetamin ile kubar esrar ele geçirildi.
5 ZANLI TUTUKLANDI
Zanlılardan U.G. ve S.Y. ve beraberinde 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gözaltına alınan 8 zanlıya ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.