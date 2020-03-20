1 Mehmet Öz'ün çalışanında koronavirüs çıktı Ünlü Türk doktor, bir çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca, programı evden sunmaya karar verdi.

2 Hudut birliklerindeki personelden korona önlemi Hudut birliklerindeki personele, koronavirüse karşı önlem niteliğinde koruyucu elbise, eldiven ve maske verildi.

3 Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi yakalandı Polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalanarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

4 Luka Jovic, sevgilisini görmek için karantinadan kaçtı Real Madrid ekibiyle birlikte karantinada olması gerekirken sevgilisini görmek için Sırbistan'a giden Luka Jovic, "Her iki ülkede de testten geçtim" dedi.

5 Google, ucuz telefonlar için kendi kamera uygulamasını yayınladı Google, Android GO işletim sistemini kullanan telefonlar için yeni bir kamera uygulaması kullanıma sundu.

6 Mike Tyson: Ölümü dört gözle bekliyorum ABD'li boksör, yaşamanın kendisi için ölmekten daha karmaşık olabileceğini söyledi.