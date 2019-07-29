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Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı

İHA | 29.07.2019 - 12:12..
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Elazığ'da polisin çalışması sırasında şüpheli görülen 4 şahıstan biri, elindeki poşeti park halindeki aracın altına attı.

Bunun üzerine durdurulan şahısların üst aramalarında ve poşet içerisinde toplam 64 gram 11 adet satışa hazır fişek halinde esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan, diğer 2 şüpheli N.P. ve S.Ö. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmaktan işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan 2 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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