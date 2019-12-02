Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

1 200 milletvekili arabuluculuk sınavına girdi Geçtiğimiz hafta yapılan arabuluculuk sınavına AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz'un da aralarında bulunduğu 200 vekil de katıldı.

2 Ünlü oyunculardan şiddet dizilerine tepki Sinema ve dizi dünyasının önemli isimlerinden Mehmet Aslantuğ, Uğur Polat ve Atalay Taşdiken, son dönemlerde televizyon dizilerinin şiddet içeren konularına ağır eleştirilerde bulundu.

3 Berrak Tüzünataç'tan Can Yaman açıklaması Can Yaman'ın 'libido' açıklamasına Berrak Tüzünataç'tan cevap geldi.

4 Mersin'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı Tarsus ilçesinde gerçekleşen kazada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

5 Yeni çıkan kitaplar - 25 Kasım 2019 Bu haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik.

6 Taksi plakası icradan yarı fiyatına satışa çıkacak İcra yüzünden açık artırma usulü yapılacak olan 1 milyon 800 bin TL'lik taksi plakası, 900 bin TL'den satılacak.