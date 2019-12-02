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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kamyonet kabini içerisinde 18 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

İHA | 02.12.2019 - 11:58..
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Elazığ'da narkotik ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Polisin çalışmasında şüpheli görülen bir kamyonet takibe alındı.

Takip edilen araçtan inen şahsı durduran polis, yaptığı aramada elindeki poşette esrar buldu.

18 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik köpeği Şimşek eşliğinde şüpheli araçta yapılan aramada, kabin kısmına zulalanmış halde 8 paket halinde 18 kilo 600 gram esrar ortaya çıktı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu : 3 gözaltı ViDEO

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli araç sürücüsü H.K. ile birlikte hareket eden B.A. ile Ö.K.Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı


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