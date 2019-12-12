Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Elazığ'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının tespitine yönelik çalışma yaptı.
7 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Polisin çalışmasında, bazı adresler belirlenerek eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikisinin üzerinden 15 fişek metamfetamin ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin bugün "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildiği öğrenildi.