Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin logosu sosyal medyada dalga konusu oldu.

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İzmir'de cani koca eşini öldüresiye dövdü

Kız kardeşleri tarafından kurtarılan, ağır travma sonucu menenjit geçiren ve vücudunda kırıklar olan kadın, yaşam mücadelesi veriyor.