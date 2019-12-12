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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyon sonrası, 7 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İHA | 12.12.2019 - 14:44..
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Elazığ'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının tespitine yönelik çalışma yaptı.

7 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Polisin çalışmasında, bazı adresler belirlenerek eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikisinin üzerinden 15 fişek metamfetamin ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin bugün "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

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