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Elazığ'da yangın: 11 kişi dumandan zehirlendi

5 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 11 kişi dumandan etiketlendi.

DHA | 31.03.2019 - 06:59..
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Üniversite Mahallesi Şirin Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki dairede, yangın çıktı. Alevler büyürken, yoğun duman, binanın içini kapladı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da yangın: 11 kişi dumandan zehirlendi

Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında, 11 kişi dumandan etkilendi. 5 kişiye gelen ambulansta oksijen tedavisi uygulanırken, 6 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Elazığ'da yangın: 11 kişi dumandan zehirlendi

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