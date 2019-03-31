Gofi ile yardım toplayıp, diğer hayvanları da besliyor

1 Elazığ'da yangın: 11 kişi dumandan zehirlendi 5 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 11 kişi dumandan etiketlendi.

2 Alkollü sürücü, 3 araca ve ekmek büfesine çarptı Ankara'da sürücüsünün alkollü olduğu tespit edilen bir otomobil, 3 araca ve ekmek büfesine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

3 KKTC’de seyir halindeki araçlar sele kapıldı KKTC'de iki gündür etkili olan şiddetli yağış nedeniyle seyir halindeki bazı araçlar sel sularına kapıldı.

4 Havva ninenin yanan evi onarılacak Hatay'da, yangında evi kullanılamaz hale gelen yaşlı kadına yardım eli uzandı.

5 İsrail ablukası altındaki Gazze'de şehit sayısı artıyor Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün birinci yıl dönümünü ve Toprak Günü için düzenlenen gösterilerde, İsrail askerlerinin sert müdahalesi sonucu 4 Filistinli daha şehit oldu, 316 Filistinli yaralandı.

6 Çin’de orman yangını: 6 bin kişi tahliye edildi Shanxi eyaletinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını nedeniyle 6 binden fazla kişi tahliye edildi.