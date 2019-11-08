Elazığ'da yankesicilik şüphelisi 2 kişi yakalandı

Elazığ İzzetpaşa Camisi'nin şadırvanında abdest alan 1 kişinin 5 bin TL'si, yankesicilik yöntemi ile çalındı. Parasının çalındığı fark eden şahıs, durumu polise bildirdi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Bölgedeki tüm güvenlik kameralarını tek tek izleyen polis, özel beceri gerektiren perdeleme yöntemi ile yankesiciliği yapan şüphelilerin C.Ç. ile M.D.M. olduğunu belirledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, kullandıkları araçla polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin, Diyarbakır'dan Elazığ'a gelerek olayı gerçekleştirdikleri belirtildi.

AYNI YÖNTEM İLE MARDİN'DE DE 10 BİN TL ÇALMIŞLAR

Emniyete götürülen 2 şüphelinin, Mardin'de de aynı yöntemle bir kişiden 10 bin TL çaldıkları tespit etti. Polisin ifadelerini aldığı 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi

