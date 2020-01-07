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Elazığ'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Elazığ’da oğlu tarafından evinde ölü olarak bulunan 56 yaşındaki kadının kesin ölüm nedeni otopsi sonrasında netlik kazanacak.

İHA | 07.01.2020 - 04:44..
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Elazığ'ın Nailbey Mahallesi Bağkur Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede yalnız yaşayan Şenay Coştu’dan (56) bugün haber alamayan oğlu Selçuk Coştu eve geldi.

ANNESİNİN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Coştu, kapıyı çalmasına rağmen annesi açmayınca çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla içeri giren Selçuk Coştu, annesinin odada hareketsiz bir şekilde yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elazığ'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI BELİRLENECEK

Şeker hastası olan Şenay Coştu'nun kalp krizi veya geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilirken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası netlik kazanacağı belirtildi.

Elazığ'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Elazığ'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Elazığ'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

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