taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7751
Euro
6.3945
Altın
1504.51
Borsa
100215.95
Gram Altın
279.379
Bitcoin
48573.84

Elazığ'da yeğen, amcasının kürek darbesiyle öldü

Elazığ'da akrabalar arasında çıkan arazi kavgasında amca, yeğenini vurduğu kürek darbesiyle öldürdü.

İHA | 26.10.2019 - 17:24..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Elazığ'da bir köyde akrabalar arasında, arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. Kavga sırasında, amcasının kürekle vurduğu 38 yaşındaki Ferhat K. hayatını kaybetti.

KÜREKLE VURDU

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kekikdere Köyü Balkaya Mezrası'nda meydana gelen olayda, idiaya göre Ferhat K.(38), babası ve kardeşiyle birlikte tarlada çalışırken, amcası S.K. akrabalarıyla geldi. Daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amca S.K. ile yeğeni Ferhat K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada amca S.K., elindeki kürekle Ferhat K'ye vurdu.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Darbe alan Ferhat K., yakınlarının çağırdı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, otopsi için ilçe devlet hastanesinden Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne morguna gönderildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, amca S.K. ile birlikte yanında bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Elazığ'da yeğen, amcasının kürek darbesiyle öldü

Elazığ'da yeğen, amcasının kürek darbesiyle öldü

Elazığ'da yeğen, amcasının kürek darbesiyle öldü


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sızma girişiminde bulunan teröristler öldürüldü

Sızma girişiminde bulunan teröristler öldürüldü

438
CHP FETÖ'ye teslim oldu diyen Yılmaz Ateş'e soruşturma

CHP FETÖ'ye teslim oldu diyen Yılmaz Ateş'e soruşturma

265
YPG'li İlham Amed, Pentagon'da

YPG'li İlham Amed, Pentagon'da

202
PYD terör örgütü değil diyen Aksünger'e CHP'den soruşturma

PYD terör örgütü değil diyen Aksünger'e CHP'den soruşturma

204
Soçi mutabakatı Bakan Hulusi Akar'a soruldu

Soçi mutabakatı Bakan Hulusi Akar'a soruldu

47
EYT'deki son durum Erdoğan'a soruldu

EYT'deki son durum Erdoğan'a soruldu

563
Şili'de 1 milyon insan sokaklarda

Şili'de 1 milyon insan sokaklarda

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir