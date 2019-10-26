Elazığ'da yeğen, amcasının kürek darbesiyle öldü

Elazığ'da bir köyde akrabalar arasında, arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. Kavga sırasında, amcasının kürekle vurduğu 38 yaşındaki Ferhat K. hayatını kaybetti.

KÜREKLE VURDU

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kekikdere Köyü Balkaya Mezrası'nda meydana gelen olayda, idiaya göre Ferhat K.(38), babası ve kardeşiyle birlikte tarlada çalışırken, amcası S.K. akrabalarıyla geldi. Daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amca S.K. ile yeğeni Ferhat K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada amca S.K., elindeki kürekle Ferhat K'ye vurdu.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Darbe alan Ferhat K., yakınlarının çağırdı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, otopsi için ilçe devlet hastanesinden Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne morguna gönderildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, amca S.K. ile birlikte yanında bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



