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Elazığ'da yıkılan binaların yerine yapılacak konutlar

Elazığ'ki 6.8'lik depremde yıkılan ve 28 can kaybının olduğu Mustafapaşa ile Sürsürü Mahallesi’nde yerinde yapılacak konutların görselleri paylaşıldı.

İHA | 05.02.2020 - 07:30..
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24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremin yaraları sarılmaya devam ederken, yeni kalıcı konutların yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sürüyor.

Elazığ'da yıkılan binaların yerine yapılacak konutlar

180 KONUT, 180 ARAÇLIK OTOPARK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un konuşmasında bahsettiği Mustafapaşa ve Sürsürü Mahallesi’nde yapılması planlanan konutların görselleri paylaşıldı.

Elazığ'da yıkılan binaların yerine yapılacak konutlar

Paylaşılan proje görsellerinde Sürsürü Mahallesi’nde yapılacak olan proje kapsamında 120 adet 3+1 brüt 120 metre karelik, 60 adet 3+1 100 metre karelik daire ile 180 araçlık açık ve kapalı otopark yapılacağı yer aldı.

Elazığ'da yıkılan binaların yerine yapılacak konutlar

Elazığ'da yıkılan binaların yerine yapılacak konutlar

Elazığ'da yıkılan binaların yerine yapılacak konutlar

Elazığ'da yıkılan binaların yerine yapılacak konutlar

Elazığ'da yıkılan binaların yerine yapılacak konutlar

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