Elazığ'daki deprem anından yeni görüntüler

24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen 6.8 şiddetindeki depremde, 41 kişi hayatını kaybetti.

Yıkımın büyük oranda Elazığ ve Malatya'da yaşandığı depreme yakalanan vatandaşların güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri, o anlarda yaşanan paniği gözler önüne sermişti.

Elazığ'da evde kaydedilen deprem anı VİDEO

EVLERİNDE YAKALANDILAR

Bugün, depreme evlerinde yakalanan bir ailenin görüntüleri daha ortaya çıktı.

Görüntülerde, ailenin çocuklarıyla evlerinin salonunda otururken, bir anda sarsıntının başladığı görülüyor.

ÇOCUKLARI KORUMAYA ÇALIŞTI

Evde bulunan yetişkinler, refleksle orada bulunan çocukları koruma altına almaya çalışıyor. Çığlıkların duyulduğu görüntüler, atlattığımız tehlikenin ne denli büyük olduğunu bir kez daha ortaya koydu.