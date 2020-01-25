Dün akşam 20:55'te meydana gelen merkez üssü Elazığ olan şiddetli deprem birçok ilden hissedildi.

Bilçok ilde depremi hisseden vatandaşlar, panikle kendini sokağa attı. Erken saatlerde meydana gelen deprem, vatandaşları kafelerde, marketlerde ve birçok işyerinde yakaladı.

PANİK ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Elazığ'da deprem anında açık olan iş yerlerindeki güvenlik kameraları da o anlarda kayıttaydı. 17 saniye süren depremde, insanların yaşadığı büyük panik kameralara anbean yansıdı.

Elazığ'daki depremin paniği ViDEO