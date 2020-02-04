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Elazığ'daki hasar tespit çalışmalarında sona gelindi

Bakan Murat Kurum, Elazığ'da deprem sonrası başlanan hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'inin tamamlandığını açıkladı.

AA | 04.02.2020 - 17:09..
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Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden sonra bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depremi sonrası hasar gören yapılarla ilgili açıklama yaptı.

Elazığ'da hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini tamamlandı VİDEO

107 BİNA YIKILDI, 4 BİN 600 BİNA DAHA YIKILACAK

Elazığ genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'inin tamamlandığını, yarın itibarıyla hasar tespitin büyük bölümünü tamamlamış olacağını söyleyen Kurum, "Binalarımızın yıkımını sürdürüyoruz. Acil yıkılacak binalarımızın da yıkımını başlatmış durumdayız. Elazığ'da 107 binanın yıkımını bitirdik." ifadelerini kullandı.

''KENT GENELİNDE 4 BİN 600 BİNA DAHA YIKILACAK''

Drone'larla depremden etkilenen binaların belirlendiğini söyleyen Bakan Kurum,  10 bin konutluk proje çalışması başlatıldığını, önceliğin ise ağır hasarlı binaların yıkılması olduğunu belitti.

Kurum,  "30 binanın acil şekilde yıkımını gerçekleştirdik. 441 tane acil şekilde yıkılması gereken binalar var. Lazerlerle depremden etkilenen binalar belirleniyor. Elazığ genelinde ağır hasarlı yıkık binaların toplamı 4 bin 600. 4 bin 600 binamız Elazığ genelinde yıkılacak.'' şeklinde konuştu.

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