Elazığ'da takside kavurma arası uyuşturucu

Elazığ'da narkotik ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bingöl yolu uygulama noktasında, ticari bir takside narkotik köpeği Nina ile arama yapıldı.

KAVURMA ARASI UYUŞTURUCU

Köpeğin bagajda bulunan yoğurt kovalarına tepki vermesi üzerine ekipler detaylı arama gerçekleştirdi. Detaylı aramada kovaların içinde, kavurma ile zulalanmış 4 paket halinde 4 kilo 250 gram toz esrar bulundu.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Araçta bulunan şüphelilerden sürücü S.Ü. ve kadın olduğu öğrenilen A.B. gözaltına alındı. Emniyette, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan ifadesi alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kavurma arası uyuşturucu polise takıldı