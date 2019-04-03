Elazığ'ın tek kadın ve en genç muhtarı

Elazığ merkeze bağlı Sugözü Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki İktisat Bölümü mezunu Seda Gündoğan; çocukken annesini, 11 yaşında ise trafik kazasında babası ile amcasını kaybetti. Diğer amcaları ve halaları tarafından büyütülen Gündoğan, ailesi ile komşularının isteği üzerine mahallenin muhtar adayı oldu.

110 OY ALARAK SEÇİLDİ

2'si erkek 3 adayın bulunduğu seçimde Gündoğan, en yakın rakibi olan 10 yıllık eski muhtara 16 fark atarak, 110 oy ile Elazığ’ın merkezinde tek kadın muhtar olarak seçildi. Özel bir çağrı merkezinde çalışan Gündoğan, hafta sonları traktör sürüyor, inek sağıyor, keçi ve tavukları yemliyor. Yaptıkları ile herkese örnek olan genç muhtar, büyük ilgi topluyor.

38 MAHALLEDE TEK

Aklında muhtarlığın olmadığını belirten Seda Gündoğan, "Ailemin ve komşuların teşviki ile böyle bir işe girdim. 3 adayla yarıştım. Biri mevcut muhtar adaydı ve 2 dönem yapmıştı. Diğeri de genç bir arkadaşımızdı biri de bendim. Bayan olarak tek ben vardım. 110 oy alarak kazandım. Eski muhtar 94 oy aldı. Aramızda 16 oy vardı. Herkes destek verdi. Şu anda kazandım. Mazbatamı da alacağım. Elazığ’da 38 mahallede tek bayan ve en genç muhtarım." dedi.

KOYUNLARA BAKIP İNEK SAĞIYOR

Çok mutlu olduğunu aktaran Gündoğan, "Seçim dönemimiz çok sıkıntılıydı. Burada bir ilki başardık. Burası Yedi Göz ve Su Gözü olmak üzere iki kısım olarak geçiyor. Yıllardır yukarı mahallede olan muhtarlık bize geçti. Bana oy veren vermeyen herkesi hiçbir şekilde mahcup etmeyeceğim. Mahallemizi daha güzel bir hale getireceğiz. Hem çalışıyorum hem de burada muhtarlık yapacağım. Burada büyüdüğüm için koyunlara da gidiyorum, inek de sağıyorum. Her şeyi yapabilirim. Sonuçta buranın çocuğuyum. Burada büyüdüm. Mahallemize kadın eli değecek ve çokta dinamik bir insanımdır." diye konuştu.

"MAHALLEYE KADIN ELİ DEĞECEK"

Çok iyi işler yapacağına inandığını vurgulayan Gündoğan, "Mahallemizin çok eksikleri var. Yukarı mahalleye su çıkmıyor. Altyapı sıkıntımız var. Şu an burası merkez mahalle olmasına rağmen şebeke sıkıntımız da var. Yollarımız çok sıkıntılı, bu yüzden insanlar arabalarını bile değişmiyor. Elektrik sıkıntımız var sık sık kesilmektedir. Mahallemize bir kadın eli değerek daha güzel bir hale getireceğiz. Bulunduğum bölge itibarıyla kimse bir bayan adayın kazanacağını tahmin edemezdi. İlk başta bana 18 yaşında diyenler de oldu. Bunun dışında bayandır nasıl yapacak diyenler de oldu. Jandarma geldiğinde bayan olarak nasıl gidecek diyenler de oldu. Bu diyenlerin dışında 110 kişi de bunları gözardı etti. Şu anda insanların bana tepkisi çok güzel ve benden beklentileri de çok büyük. Hiç kimsenin bana verdiği oyları da boşa çıkarmayacağım." ifadelerini kullandı.