taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0876
Euro
6.8843
Altın
1674.19
Borsa
109600.53
Gram Altın
327.721
Bitcoin
55558.1

Elazığlı adamın aracını dolandırıcı satışa çıkardı

Elazığ'da bir kişi, 178 bin TL'ye satışa çıkardığı otomobilinin fotoğraflarını kopyalayıp, başka bir sitede farklı birinin 135 bin TL'ye satmaya çalıştığını fark edince soluğu savcılıkta aldı.

İHA | 07.03.2020 - 13:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Elazığ'da ikamet eden 1 çocuk babası Yunus Ataş, kullandığı aracını 178 bin TL karşılığında satmak için bir sitede ilana koydu.

Ataş’ı arayan bir kişi kendi aracının farklı bir sitede 135 bin TL karşılığında satışı sunulduğunu öğrendi. Bu durum karşısında şok olan Ataş, siteye girerek farklı bir kişinin aracının fotoğraflarını kopyalayarak sahtekarlık yaptığını gördü.

Elazığlı adamın aracını dolandırıcı satışa çıkardı

DOLANDIRICILIĞA İZİN VERMEDİ

Durumu anlayan Ataş, üzerindeki şoku atarak hemen savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Savcılığa giden Ataş, ayrıca aynı şahsın başka birinin aracını kullanarak bir kişi de dolandırdığını öğrenip, vatandaşları tür dolandırıcılara karşı uyardı.

Elazığlı adamın aracını dolandırıcı satışa çıkardı

İLANI KOYAN KİŞİ İLE İRTİBATA GEÇTİ

Kendi aracını ilana koyarak satışa sunduğunu ancak başka birilerinin de farklı bir ilan sitesinden kendi aracını satışa koyduğunu öğrendiğini belirten araç sahibi Yunus Ataş, “2 gün önce biri beni arayarak aracımı almak istediğini ve bilgilerini benden istedi bende kendisine aracımın plakasının açık olduğunu ve herhangi bir sıkıntısının olmadığını belirttim. Daha sonra araç hakkında çok detaylı bilgi isteyince aracım üzerinden farklı işler yapacağını düşündüğüm için vermedim. Benim yayınladığım siteden araç bilgilerini alarak farklı bir sitede ilana koymuş." dedi.

Elazığlı adamın aracını dolandırıcı satışa çıkardı

ACİL YAZISINI DA KOYDU

Kendisiyle mesajlaşan kişiden şüphelenip fotoğrafını aldığını aktaran Ataş, "Yetkililerden bu konuyla alakalı olmalarını rica ediyorum. Buna kısa zamanda müdahale edilmezse bayağı bir insanın canı yanacakmış gibi görünüyor. Ben aracımı 178 bin TL’ye satışa koydum karşı tarafta 135 bin TL isteyerek, acil yazmış. Belli ki insanları dolandırmak için yapıyor. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkat etmelerini istiyorum.” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Helenistik döneme ait Zeus heykelini satacaklardı
Manisa’da Helenistik döneme ait Zeus Heykelini satmak isteyen bir kişinin olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla tarihi eseri ele geçirdi, 6 kişiyi gözaltına aldı.
Bakan Soylu: Bu daha başlangıç
Süleyman Soylu bu sabah göçmenlerin Yunanistan'daki son durumu değerlendirdi
Ucuz ekmek 'haksız' bulundu
Erzurum Fırıncılar Odası'nın 200 gramlık ekmeği 1 TL'ye satması gerekirken 75 kuruşa sattığı için dava ettiği fırıncıyı, mahkeme 'haksız' buldu.
Manisa'daki bir mahalleyi tavus kuşları sardı
Muazzam renkteki tüyleri ve kuyruklarıyla evlerin bahçe ve balkonlarında gezen tavus kuşları kimi zaman da çatılarda gezerken renkli görüntüler oluşturuyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Serra Yılmaz'ın koronavirüs korkusu
Serra Yılmaz'ın koronavirüs korkusu
851
Türk Sahil Güvenlik Yunan botunu kovaladı
Türk Sahil Güvenlik Yunan botunu kovaladı
171
Suudi kraliyet ailesinde yeni tutuklamalar
Suudi kraliyet ailesinde yeni tutuklamalar
180
Şam'da askeri üste korona alarmı
Şam'da askeri üste korona alarmı
165
Aylin Cesur tepki çeken görüntülerine yanıt verdi
Aylin Cesur tepki çeken görüntülerine yanıt verdi
516
Beşiktaş-Ankaragücü maçında penaltı tartışması
Beşiktaş-Ankaragücü maçında penaltı tartışması
86
CHP'li belediye başkanı Esad ve Rusya'yı savundu
CHP'li belediye başkanı Esad ve Rusya'yı savundu
789
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir