Elbise dolabından çıkan Suriyeli için 17 yıl isteniyor

Geçen 25 Ağustos'ta Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, Suriye uyruklu eşi A.E.H. ve 2 çocuğu ile birlikte yaşayan 27 yaşındaki Zekeriye E., sabah evden ayrıldı.

İÇ ÇAMAŞIRI İLE GÖRÜNCE ŞÜPHELENDİ

Eve erken dönen Zekeriye E., eşinin kapıyı geç açması ve üzerinde sadece iç çamaşırı ile ağır parfüm kokusu olmasından şüphelendi.

Waaled Alsalmo

ELBİSE DOLABINDAN ÇIKTI

Eşinin bebeği emzirdiğini söylemesine rağmen evi arayan Zekeriye E., yatak odasında elbise dolabını açtığında arkadaşı 19 yaşındaki Suriye uyruklu Waaled Alsalmo ile karşılaştı. Dolaptan çıkan Waaled Alsalmo, yanındaki bıçağı çıkarıp, Zekeriye E.'yi bıçakladı.

6 BIÇAK DARBESİ YEDİ

6 bıçak darbesiyle yaralanan Zekeriye E., komşularının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Waaled Alsalmo ile A.E.H. ise kayıplara karıştı.

17 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Firari olan Waaled Alsalmo hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 2 yıl olmak üzere toplam 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zekeriye E.

2 ÇOCUĞU İLE KALDI

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada avukatlar hazır bulunurken; firari sanık Waaled Alsalmo ile hastanedeki tedavisinden sonra sağlığına kavuşan Zekeriye E., katılmadı. Zekeriye E.'nin avukatı, şüpheli ile müvekkilinin eşinin Suriye'ye kaçmış olabileceklerini, müvekkilinin 2 çocuğu ile kaldığını söyledi.

YAKALANMASI BEKLENİYOR

Avukat, "Sanığın yakalanmaması müvekkilimin Türk yargısına olan güvenini sarsmaktadır." dedi. Mahkeme heyeti, firari sanık Waaled Alsalmo’nun yakalanmasının beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.