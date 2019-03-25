taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6897
Euro
6.4295
Altın
1311.83
Borsa
99835.31
Gram Altın
240.053

Elbistan'da kaza: 1'i ağır 4 yaralı

İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

DHA | 25.03.2019 - 03:15..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde, akşam saatlerinde Elbistan-Çoğulhan karayolunun Darende Kavşağı'nda kaza meydana geldi. İddiaya göre, Bülent Ün (46) yönetimindeki 46 VG 342 plakalı otomobil, Burak Çetin'in (25) kullandığı 46E 4634 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Bülent Ün, aracında bulunan Hüseyin Ün (18) ve Oğuzhan Kılıç (17) ile Burak Çetin yaralandı.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan 4 yaralıdan Burak Çetin'in sağlık durumunun ciddiyetini korduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Elbistan'da kaza: 1'i ağır 4 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erzurum'a bahar gelmiyor

Erzurum'a bahar gelmiyor

20
Yunanlılardan başörtülü öğrencilere tepki

Yunanlılardan başörtülü öğrencilere tepki

11
Erzincan'da zincirleme kaza: 11 yaralı

Erzincan'da zincirleme kaza: 11 yaralı

3
New York'ta İslamofobi'ye karşı protesto

New York'ta İslamofobi'ye karşı protesto

4
Bursa'da iki ev alev alev yandı

Bursa'da iki ev alev alev yandı

0
Kaldırım çöktü park halindeki iş makinesi devrildi

Kaldırım çöktü park halindeki iş makinesi devrildi

0
Sigaradan yangın çıktı

Sigaradan yangın çıktı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir