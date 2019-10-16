Elbistan'da silahlı saldırı: 1 yaralı

34 yaşındaki Hayrettin D., aracının tamiri için gittiği yerde silahlı saldırıya uğradı.
KARNINDAN VURULDU
Otomobil içerisinden Hayrettin D.'ye ateş eden kişi olay yerinden kaçtı Karın bölgesine isabet eden mermi nedeniyle yaralanan Hayrettin D., kanlar içerisinde yere yığıldı.
SAĞLIK DURUMU KRİTİK
Yaralının yardımına ilk olarak çevredeki esnaf koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının ameliyata alındığı ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerine gelen ekipler, delilleri inceleme altına aldı. Kimliği belirlenen saldırganın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.