Elbistan'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Yapılması için büyük emek harcanan Giresun'daki bir MYO, mevcut öğrenci olarak 4 kişiye eğitim veriyor.

7

Emre Mor yine ifşa edildi

Daha önce Yağmur Taktaş tarafından ifşa edilen Emre Mor, bu kez Sude isimli Instagram fenomeninin peşine düştü. Ancak genç futbolcu yine yüz bulamadı.