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Elbistan'da silahlı saldırı: 1 yaralı

34 yaşındaki Hayrettin D., aracının tamir ettirmek istedi. Geldiği yerde silahlı saldırıya uğrayan Hayrettin D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

İHA | 16.10.2019 - 16:11..
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34 yaşındaki Hayrettin D., aracının tamiri için gittiği yerde silahlı saldırıya uğradı.

KARNINDAN VURULDU

Otomobil içerisinden Hayrettin D.'ye ateş eden kişi olay yerinden kaçtı Karın bölgesine isabet eden mermi nedeniyle yaralanan Hayrettin D., kanlar içerisinde yere yığıldı.

Elbistan'da silahlı saldırı: 1 yaralı

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Yaralının yardımına ilk olarak çevredeki esnaf koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının ameliyata alındığı ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Elbistan'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen ekipler, delilleri inceleme altına aldı. Kimliği belirlenen saldırganın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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