Elektriğe zam yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), nisan, mayıs ve haziran aylarında elektrik fiyatlarının değişmeyeceğini açıkladı.

"1 NİSANDAN İTİBAREN DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

EPDK'nin açıklamasında, "1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak tüm bedeller ve vergiler dahil perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Diğer bir ifadeyle tüketicilerimizin 1 Nisan'dan itibaren geçerli tarifeler kapsamında kWh başına ödeyeceği vergiler dahil bedel mevcut tarifeler ile birebir aynıdır" denildi.

Elektrik fiyatları üç aylık dönemler itibariyle belirleniyor.